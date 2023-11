Na oportunidade, mais de 120 trabalhadores participaram com materiais recicláveis e desfrutaram de palestra com Marcos Vieira, representante do Cerest, que tratou sobre a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O vice-prefeito, Jesse Trindade, junto com a secretária de assistência social, Iara Caferatti, marcaram presença na didática.

A secretária da Semmam, Gabriella Trindade Segabinazi, mostrou os itens de EPIs que serão entregues aos recicladores no próximo mês. Já a secretária, Iara Caferatti, falou sobre a importância de participar de todas as atividades propostas pelo projeto, das quais fazem parte os encontros nos Centros de Referência de Assistência Social.

Durante o evento, esteve presente o ônibus da ESF Itinerante, o qual realizou atendimentos médicos e odontológicos, bem como a van do Serviço de Atendimento Especializado, fazendo testes rápidos nos presentes.