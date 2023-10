Jovem denuncia companheiro por violência doméstica

Share on Email

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, de 25 anos, que informou ter sido ameaçada por seu companheiro, de 41 anos. A mulher relatou que as ameaças ocorreram depois que ela expressou seu desejo de encerrar o relacionamento. Segundo seu testemunho, o homem teria ameaçado agredi-la com um pedaço de corda em resposta à decisão.

Os policiais também procuraram o acusado para obter sua versão. No entanto, o homem negou veementemente as acusações feitas pela companheira, alegando não ter ameaçado a vítima de qualquer forma.

Diante dos relatos conflitantes, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) local, onde o caso foi oficialmente registrado pelas autoridades competentes.