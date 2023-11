Serviço de limpeza de fossas sépticas está em operação em Manoel Viana

As primeiras residências atendidas serão as do Bairro Vila Nova, contudo em situações de emergência, como o vazamento de esgoto. O proprietário deve entrar em contato com a recepção da Prefeitura para que a demanda seja atendida. De acordo com o prefeito Gustavo Medeiros, o serviço de limpeza será realizado diariamente e organizado por bairros.

O gestor explica que os interessados em receber o serviço devem procurar a recepção da prefeitura, no horário das 7h às 13h, e realizar a solicitação de limpeza via protocolo, informando dados como nome, CPF e endereço.

O esgotamento de fossa séptica consiste na limpeza de fossas por meio de equipamento de sucção específico, no qual o excedente de resíduos é retirado e destinado às bacias de tratamento de esgoto da Corsan.

O processo de esvaziamento das fossas evita a poluição ambiental, a proliferação de bactérias causadoras de doenças e o transbordamento de dejetos, além de manter a higiene e segurança do local e da família.