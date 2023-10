João Tolfo, o mais antigo livreiro de Alegrete

Por um ano ele trabalhou no restaurante Stravaganza na Andradas, onde hoje funciona a rádio Minuano FM. Em março de 1981, João em conversa com um amigo livreiro, topou vender livros. A entrevista concedida ao Portal Alegrete Tudo é em meio a mais uma Feira do Livro de Alegrete.

Logo cedo, já com o estande aberto e chimarrão preparado, seu João falou de sua trajetória em Alegrete. Aos 71 anos, onde faz questão de frisar – bem vividos – ele conversa com a reportagem em meio ao atendimento de um e outro cliente que se aproxima.

A profissão de livreiro foi no impulso, diz que era leigo nos negócios de comercialização de livros. Mas sua primeira venda foi um exemplar da Bíblia Sagrada, daí em diante os negócios deslancharam. Seu primeiro cliente e amigo até hoje é Roberto Montanha. As vendas para a distribuidora do amigo, durou por 5 anos.

Já a partir de 1986, ele começou a vender por conta própria, criou a JB distribuidora de livros. Em 2015, efetivada sua aposentadoria parou de viajar pela região e participar de feiras fora de Alegrete. Dos quartos de hotéis onde costumava pernoitar, ele decidiu focar as vendas só em Alegrete.

“Leitura é tudo”, destaca seu João. Ele conta que costuma ler livros quando das viagens para exposições e feiras. A TV só para assistir o noticiário à noite, quando descansa em casa. O chimarrão é seu companheiro fiel nas manhãs e fins de tarde.

Com um filho e um neto que residem em São Francisco de Assis, ele costuma acampar e pescar, um passatempo predileto nas horas vagas. Mas é na profissão de livreiro que ele se realiza. Fez amigos, é conhecido. Também não é para menos. Só em participações na Feira do Livro de Alegrete, são 33 anos atuando. Considerado o mais antigo livreiro, dos seis representantes do município, apenas ele está em atividade.

Com clientela fiel, uma vez por mês, faz suas vendas na saída do hospital Santa Casa. São tantos clientes que ele recebe encomendas via WattsApp. Nos dois anos de pandemia ficou recluso em casa e os livros eram comercializados a distância, com entregas programadas.

Experiente em feiras, João Tolfo é indagado pelo novo formato da Feira do Livro 2023. Sem hesitar, confessa que não se adaptou e adianta que será feito um pedido para o evento retornar ao largo do Centro Cultural. Tolfo conta que a feira já transitou no Calçadão Hélio Ricciardi, em frente ao Clube Casino e também na Praça Oswaldo Aranha, onde um temporal causou sérios transtornos. Em todos esses locais ele afirma que não teve o mesmo resultado obtido no largo, onde tradicionalmente ocorria.

Além de livreiro, Tolfo praticou bocha por 10 anos. Ostenta os títulos de campeão e vice do Estado, bicampeão do Torneio Amizade, tradicional competição que reúne bochófilos da região centro-sul e fronteira do RS e mais títulos conquistados no campeonato citadino.

A feira faz parte da vida do santo-angelense que adotou o Alegrete há 43 anos e em mais uma participação no evento cultural no município, se consolida como o livreiro mais antigo da 3ª Capital Farroupilha.

