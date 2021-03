Sempre tem jeito de fazer o bem; veja o exemplo dessa padaria da cidade

Compartilhe















Pão que se multiplica para saciar a fome de quem precisa, em Alegrete. Não se trata de milagre. Foi empatia o que motivou a iniciativa dos proprietários da Padaria Nosso Sonho. A proprietária Sandra de Lima Rodrigues, falou com a reportagem e destacou que a ideia foi da filha de 18 anos. “Thalia sonha em ser médica e está se preparando para isso, mas ela sempre comenta que, o desejo é auxiliar pessoas carentes. Ela é muito humana e, na noite de quinta-feira(18), chamou eu e meu esposo, Jair para falar sobre essa vontade em ajudar as famílias em vulnerabilidade. Nossa filha terminou de sugerir e já colocamos em prática nesta manhã”- de sexta-feira.

São muitas famílias que foram atingidas em cheio pela quarentena imposta pelo coronavírus. Algumas que estão com suas atividades com restrições e a necessidade em relação ao básico, muitas vezes está assolando muitas regiões da cidade. Por esse motivo, o casal, decidiu fazer a ação nas duas empresas, na padaria que fica localizada na Avenida Tiaraju e também na filial, localizada na Avenida Assis Brasil.

Uma mesa na porta de uma padaria com o seguinte recado: dia do pão solidário. Essa foi a forma que os empresários Sandra e Jair encontraram para ajudar aqueles que não têm o que comer, principalmente durante a pandemia, quando muitos perderam o emprego.

Sandra disse que pela manhã, através das câmeras eles acompanharam quem passou pelo local e pegou o que necessitava. “Durante a manhã deixamos a mesa ali fora, pois ficamos pensando que poderíamos deixar alguém constrangido por estar aqui dentro, mas decidimos mudar e colocar a mesa próximo à porta, pois infelizmente percebemos que pessoas que poderiam adquirir o pão, passaram pelo local com sacolas e levaram cerca de cinco pacotes. Fica complicado, a ideia é auxiliar o maior número de famílias possíveis e, se fosse quem realmente estivesse precisando, iríamos entender”- comentou.

Mas também teve o outro lado, em que a ação acabou mobilizando uma corrente do bem, clientes que foram à padaria e compraram uma quantidade extra e deixaram na mesa. O ato de solidariedade de doar parte dos pães repercutiu, nas redes sociais.

Sandra também comentou que as doações são de pães feitos no dia. É da produção que eles estão realizando naquele dia, pois a intenção é levar um pouco mais de alento e alegria com o pouco que podem oferecer. Esta iniciativa, também, pode mobilizar outras empresas e realizarem ações parecidas, pois de pequenos gestos que muitos podem ser contemplados.

A empresa é dos empresários Sandra e Jair, mas também conta com a ajuda dos filhos Thalia e Nathan. Além do quadro de funcionários. A empresária disse que pretende manter a ação três vezes na semana, segunda, quarta e sexta.