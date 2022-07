Senac Alegrete inscreve para cursos de Inglês com início no segundo semestre

Aprender um segundo idioma deve estar entre as metas. Isso porque, além de oferecer mais um diferencial para o currículo do profissional, possibilita que o indivíduo cresça como pessoa e se aproxime de novas culturas pelo mundo afora. De acordo com uma pesquisa da British Council, apenas 5% dos brasileiros falam inglês e somente 1% da população possui fluência na língua. Com intuito de reverter esse cenário, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para cursos de Inglês com início no segundo semestre deste ano.

Os cursos de idiomas do Senac Alegrete buscam fortalecer nos estudantes as quatro habilidades linguísticas do idioma: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os alunos são motivados a falar com o objetivo de desenvolver sua confiança e performance em futuras situações de comunicação. Além disso, os matriculados recebem os materiais didáticos de forma gratuita, ofertados por meio de parceria com as melhores editoras do mundo. Uma experiência completa para quem busca tecnologia, inovação, prática, apoio pedagógico, avaliação frequente e feedbacks constantes. Para fazer o teste de conhecimento gratuito, basta acessar o site www.senacrs.com.br/idiomas.

A escola foi pioneira na realização de viagens internacionais de estudos da língua inglesa e no desenvolvimento dos cursos preparatórios para os exames internacionais pela Universidade de Cambridge em todos os níveis. O resultado obtido foi de 100% de aprovação de seus alunos. Por esta atuação diferenciada, é a única escola do Senac no Brasil a ser reconhecida pela Universidade de Cambridge como Centro Preparatório para os Exames Internacionais por quatro anos consecutivos.

Os interessados podem agendar um teste de nivelamento gratuito com a escola. Mais informações pelo site www.senacrs.com.br/alegrete, pelo telefone (55) 34221069 ou WhatsApp (55) 99963-8385. O Senac Alegrete fica localizado na rua General Vitorino, 399 – Centro.