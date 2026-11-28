O Senac Alegrete realizou, na noite de 27 de novembro, a solenidade de formatura da quarta turma do Curso Técnico em Enfermagem. O evento celebrou a conclusão da formação de mais um grupo de profissionais capacitados para ingressar no mercado de trabalho e contribuir com a área da saúde.

A cerimônia foi marcada por momentos de emoção, alegria e sentimento de realização. Formandos, familiares, amigos e integrantes da equipe da instituição estiveram reunidos para prestigiar a conquista e celebrar o encerramento de uma importante etapa na trajetória dos novos técnicos em Enfermagem.

Mais do que a obtenção de um certificado, a formatura representa o resultado de uma caminhada construída com dedicação, esforço, aprendizado e superação. A conclusão do curso também simboliza o compromisso assumido pelos profissionais com o cuidado, a atenção à vida e o bem-estar das pessoas.

A formação técnica em Enfermagem desempenha um papel importante na preparação de profissionais qualificados, contribuindo para o fortalecimento dos serviços de saúde e para a melhoria da assistência prestada à comunidade.

O Senac Alegrete parabeniza todos os formandos pela conquista e deseja sucesso na nova jornada profissional, com muitas oportunidades de crescimento e realizações.