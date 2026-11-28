De acordo com informações preliminares, o jovem estava na água, no Rio Caverá, acompanhado de amigos quando acabou se afogando. O fato ocorreu por volta das 12h30min.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas pelo jovem. Durante os trabalhos, o corpo foi localizado por uma pessoa que também estava no balneário. A vítima foi identificada como Matias Ferreira Pedroso, de 19 anos.
Mais uma ocorrência fatal em Alegrete
A morte de Matias acontece poucas semanas após outro caso de afogamento que causou grande comoção no município.
No dia 7 de novembro, o corpo do adolescente Caetano Peres Leiria, de 16 anos, foi localizado por mergulhadores no Rio Ibirapuitã. O jovem havia desaparecido na tarde anterior, dia 6, após entrar no rio para tentar recuperar uma bola que havia caído na água. As buscas mobilizaram o Corpo de Bombeiros de Alegrete, mergulhadores especializados de Porto Alegre e a Marinha.
Em maio deste ano, outra tragédia foi registrada no Rio Caverá. Cristofer dos Santos Pereira, de 23 anos, morreu afogado no dia 9 de maio, após entrar no rio para tentar recuperar um capacete que havia caído na água. Ele foi surpreendido pela correnteza e acabou sendo arrastado.
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Os casos reforçam o alerta para os perigos de banho em águas naturais, onde a profundidade, a correnteza e as condições do fundo podem representar riscos mesmo para quem está acompanhado de outras pessoas.
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