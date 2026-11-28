Há lugares que passam a fazer parte da rotina mesmo quando estão em outra cidade. Para Paulo Dias e Bia Dias, de Quaraí, a Rádio Nativa FM, em Alegrete, é um desses lugares.

O casal, ouvinte assíduo da emissora, visitou novamente os estúdios e fez questão de elogiar a programação, destacando que acompanha todos os programas. Para Bia, a visita à rádio já é quase uma tradição: sempre que vem a Alegrete, procura passar pela Nativa. Desta vez, porém, o encontro teve um significado especial.

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Foi a oportunidade de conhecer pessoalmente Jucelino Medeiros e Ederson Eggres, do programa Estação Saudade, profissionais cujas vozes já faziam parte de sua rotina como ouvinte. A visita também foi marcada por uma lembrança especial ao comunicador Zé Paulo, que aniversariou no dia 26.

A conversa também abriu espaço para falar da Rádio 107, de Santana do Livramento, outra emissora integrante do Grupo Nativa, ampliando o encontro para além dos estúdios de Alegrete.

Existe uma particularidade na relação entre rádio e ouvinte: muitas vezes, a intimidade começa antes do primeiro aperto de mão. O público reconhece a voz, acompanha os comentários, compartilha as músicas e incorpora os comunicadores à própria rotina, mesmo sem conhecê-los pessoalmente.

A passagem de Paulo e Bia pela Nativa representa justamente essa conexão. Para Bia, voltar à rádio já faz parte de suas visitas a Alegrete. A novidade desta vez foi dar rosto às vozes de Jucelino e Ederson. No rádio, a distância é uma questão de frequência. O vínculo, porém, é construído todos os dias.

E quando o ouvinte atravessa a porta do estúdio, percebe que aquela companhia que chegava pelas ondas sonoras também tem rosto, história e gente de verdade por trás do microfone.