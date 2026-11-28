O pedreiro Marcos Hemming, 53 anos, morreu na manhã deste sábado (28) na cidade de Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, que foi arrasada por uma tempestade durante o feriado de 20 de novembro. O homem, que fazia parte de um grupo de voluntários de Capão do Cipó, sofreu uma descarga elétrica enquanto consertava o telhado de uma residência. O acidente aconteceu por volta das 11h, na Rua Albino Medeiros de Farias.

Segundo a Polícia Civil, ele encostou em um fio desencapado e recebeu uma descarga elétrica. Ao ouvirem um grito, pessoas que estavam no local tentaram desligar o disjuntor da residência.

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Marcos foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital de Caridade Brasilina Terra. A equipe médica realizou tentativas de reanimação por cerca de 30 minutos, mas ele não resistiu e morreu.

Natural de Capão do Cipó, na região Central do Estado, Marcos havia chegado a Tupanciretã por volta das 6h30min deste sábado para auxiliar nos trabalhos de cobertura de casas.

O delegado responsável pelo caso informou que não há indícios de outra linha de investigação, e que a morte foi registrada como decorrente de acidente. O corpo foi encaminhado para necropsia, e a Polícia aguarda o resultado do exame para complementar a apuração.