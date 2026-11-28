Novas informações sobre o afogamento que vitimou Matias Ferreira Pedroso, de 19 anos, neste sábado (28), no Balneário Caverá, em Alegrete, apontam que o jovem estava acompanhado de quatro amigas.

O afogamento aconteceu em um trecho conhecido como Piscina de Pedra. Conforme as informações apuradas, Matias teria, inclusive, alertado uma das amigas sobre aquele local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estiveram no balneário para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A Polícia Civil acompanhou a situação no local, mas não houve necessidade de realização de perícia.

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Alerta dos Bombeiros

Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros reforça o alerta sobre os riscos de banho no local. Áreas de rios e balneários podem apresentar perigos que nem sempre são perceptíveis aos frequentadores, como variações de profundidade, pedras submersas e mudanças nas condições da água.

A orientação é que os banhistas redobrem os cuidados, evitem locais desconhecidos ou considerados perigosos e respeitem as recomendações de segurança para prevenir novas tragédias.

Crédito da imagem: Foto de arquivo de Dona Mira, que manifestou pesar pela tragédia e autorizou a veiculação da imagem pelo Alegrete Tudo.