Senac Alegrete realizou etapa escolar do Spelling Bee

Nos dias 01 e 02 de outubro o Senac Alegrete realizou a etapa escolar do Spelling Bee.

Essa competição é muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em Inglês.



Vitória Martini Weinmann venceu a etapa escolar na categoria Kids e Lívia Casarotto representará o Senac Alegrete na categoria jovens e adultos. Parabéns meninas!

Agora as alunas irão se preparar mais ainda para representar o Senac Alegrete na etapa estadual.

Agradecemos a participação e dedicação de todos os nossos alunos que participaram do evento com responsabilidade, espírito de equipe e carinho com o Senac Alegrete.

SpellingBeeSenac #soltealíngua #mudandoavida