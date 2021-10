Pedestre é atropelado por moto e sofre lesões

Share on Email

Na tarde deste sábado(2), um homem de 32 anos foi atropelado próximo a entrada da Ponte Borges de Medeiros, sentido centro/Zona Leste, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o piloto da moto, que não é habilitado, atingiu o pedestre no momento em que ele atravessava a via. Com o impacto, o homem sofreu escoriações e algumas lesões. Ele foi levado pelo Samu à Santa Casa.

A moto Honda estava com a documentação em dia e foi liberada para um piloto habilitado. O motociclista não se feriu.