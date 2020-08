Senac EAD oferece semana de palestra para área imobiliária

Compartilhe









Em 27 de agosto comemora-se o Dia do Corretor de Imóveis. Um dos efeitos do isolamento social imposto pela pandemia percebido pelos profissionais do setor são os novos hábitos e comportamentos de quem busca comprar ou alugar um imóvel. As pessoas passam mais tempo em casa e podem valorizar mais o seu patrimônio. Em alusão a data, a equipe de docentes do curso técnico em Transações Imobiliárias do Senac EAD promoverá uma semana de palestras on-line com temas relacionados à área, de 24 a 27 de agosto, sempre às 19h. Confira a programação abaixo:

24/8 – Panorama do Mercado e os efeitos da pandemia.

Palestrante Israel Henzel, graduado em administração e docente do curso Técnico em Transações Imobiliárias.

25/8 – Corretagem de imóveis no meio Rural.

Palestrante: Fabrício Gernhardt, docente do curso Técnico em Transações Imobiliárias.

26/8 – Marketing digital no meio imobiliário.

Palestrante: Nilton Duarte, pós-graduado em gestão empresarial e docente do curso Técnico em Transações Imobiliárias.

27/8 – Mudanças no mercado imobiliário durante e pós-pandemia.

Palestrante: Marcelo Bandeira, graduado em marketing e docente do curso Técnico em Transações Imobiliárias.

O evento é totalmente gratuito e on-line. Para mais informações acesse www.ead.senac.br ou ligue (51) 4002-6030. Inscreva-se e receba no dia do evento, o link de acesso por e-mail.