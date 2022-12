SER Alegrete é campeã invicta da Copa Caxias Série Prata

O time formado por alegretenses na Serra Gaúcha atingiu mais um trunfo no último final de semana.

Depois de uma campanha irretocável na fase de classificação em que disputou 9 jogos e venceu todos, o time que é formado por alegretenses radicado em Caxias do Sul disputou a grande final da Série Prata do município serrano.

A final no estão do União Forquetense colocou a SER Alegrete frente ao Chicago Bulls, equipe que os alegretenses já haviam vencido por 3 a 1 na fase classificatória.

Numa partida bem disputada a SER Alegrete chegou ao gol com o capitão Matheus Rodhes, aos 30min do primeiro tempo. Na etapa final, o time alegretense controlou o jogo e foi superior. Aos 25 minutos chegou ao segundo gol, marcado pelo meio campo Véia, um gol de falta no ângulo do goleiro, levando a torcida ao delírio. O Chicago descontou aos 42 minutos, mas não teve forças para impedir o título da equipe dos alegretenses.

Com a vitória a SER Alegrete obteve acesso para Copa Caxias Série B, e aguarda se será disputada a Recopa, entre o campeão da Série Prata contra o Campeão da Série Ouro.

“Queremos agradecer a presença e o apoio de toda a torcida,que mesmo com chuva se fez presente, veio uma van de Salvador do Sul, onde fortaleceu ainda mais a nossa torcida,eles se fazem presente sempre em todas as finais que o Ser Alegrete participa”, destacou o desportista Nivaldo Saldanha.

Além do título a SER Alegrete ficou com a artilharia da competição com o goleador Luis Fernando com 16 gols.

Fotos: reprodução