Morre agente de segurança baleado durante assalto em frente a supermercado em Camaquã

Morre homem baleado em frente a supermercado em Camaquã. De acordo com informações a vítima não sobreviveu aos ferimentos graves. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (5)

A vítima foi identificada como Luis Antônio Lucas com 60 anos de idade. Ele foi alvejado por oito disparos de arma de fogo. O agente de segurança foi socorrido e levado para atendimento médico no Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA). O homem passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Entenda o caso:

A Polícia Civil foi acionada após um homem ser baleado em frente a um supermercado na Avenida José Loureiro da Silva. O crime ocorreu nesta manhã de segunda-feira (05).

A vítima foi alvejada por oito tiros de arma de fogo por uma pistola. Ele foi identificado como Luis Antônio Lucas com 60 anos de idade. De acordo com as informações apuradas pela equipe de resporatagem do Clic Camaquã a vítima estava carregando um malote com o dinheiro da empresa onde trabalhava quando foi aborado pelos criminosos.

Populares informaram que Antônio Lucas foi abordado por um homem com camiseta de cor vermelha, sendo o mesmo que efetuou os disparos e logo fugiu com outro indivíduo em uma motocicleta de cor preta em sentido ao interior do município.

Por Ariane Morais – CLIC Camaquã