Delcio Tavares fará show em evento da Santa Casa

A Santa Casa completou 150 anos e desde agosto, mês do aniversário, vem realizando momentos de agradecimento e homenagem a quem sempre contribuiu para a sua perpetuidade, dedicando tempo e contribuindo para manter um atendimento de excelência na fronteira oeste do Estado.

Para reforçar esse sentimento de gratidão junto a comunidade e aos funcionários do hospital, a Santa Casa reuniu-se com a Prefeitura Municipal, Sistema Fecomércio Sesc e Sindilojas Alegrete e Manoel Viana, para a realização de um grande show no Largo do Centro Cultural, com Delcio Tavares e Banda. O evento será as 19h, do dia 9 de dezembro.

Na ocasião, será promovida uma live, transmitida via redes sociais da Santa Casa, para que outras pessoas que estejam longe de Alegrete ou que não possam vir até o local, participem e interajam com artistas e público.

O show acontecerá em espaço aberto, para que cada um leve a sua cadeira, o seu mate e aproveite o belo espetáculo que irá acontecer. Durante o show, que terá a abertura com Gerson Brandolt e seu personagem Tertuliano, será lançada uma grande campanha de arrecadação, para que em 2023 os investimentos e a ampliação de serviços na Santa Casa de Alegrete continuem a pleno.