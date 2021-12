SER Alegrete recebe votos congratulatórios na Câmara de Vereadores

O vereador Moisés Fontoura/PDT requereu votos congratulatórios a SER Alegrete. Equipe formada por alegretenses que residem em Caxias do Sul.

Baseado no Artigo 115, o pedetista enviou votos para diretoria da SER Alegrete, destacando os desportistas Nivaldo, Gustavo e Robson idealizadores e criadores da equipe formada exclusivamente por alegretenses que residem na cidade serrana, apontou o vereador.

A entrega dos votos congratulatórios ocorreu na última quinta-feira (16), no gabinete do vereador Moisés. “Hoje foi dia de Homenagem. Nosso coração se enche de alegria ao ser lembrado e homenageado na nossa Terra, na nossa Cidade. A SER Alegrete existe porque somos filhos desta Terra Amada, hospitaleira, cheia de Tradição e gente do bem. Obrigado Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa do vereador Moisés Pereira Fontoura e seu assessor Gabriel. Obrigado Alegrete. Obrigado Baita Chão”, destacou um dos atletas Evandro Carvalho que recebeu o documento das mãos do vereador.

Durante o encontro na câmara, a diretoria da SER Alegrete fez a entrega de duas camisetas personalizadas. Uma ao assessor Gabriel Feijó, e a outra ao servidor da câmara e desportista Osório Macedo, abnegado pelo futebol alegretense.

Gabriel e Osório receberam a camiseta da SER Alegrete

Em sua primeira competição em Caxias do Sul, a SER Alegrete venceu a Copa da Baixada dos Pinheiros, de forma invicta. E agora se prepara para as competições em 2022.

Fotos: reprodução