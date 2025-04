Ser Ceva goleia Raça e fica com título das “Escolinhas” da LAF

Na oportunidade, Ser Ceva e Raça decidiram o título e levaram um bom público ao palco do futebol do “Baita Chão”.

Com a bola rolando, muita disputa entre as equipes. Vários jogadores que atuam no Efipan estavam em campo e com isso, qualificaram ainda mais o confronto. A equipe comandada pelo técnico, Jerri Fernandes, foi mais superior e conseguiu converter as oportunidades criadas e venceu pelo placar de 3 x 0 e sagrou-se campeão da categoria das Escolinhas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Logo após a partida, muita comemoração entre os atletas e comissão técnica que foram coroados com uma super campanha desde os primeiros jogos no complexo Jockey ainda nos primeiros meses do ano. A equipe do Raça lutou até o fim da partida, porém, ficou com o vice-campeonato.

Fotos: LAF