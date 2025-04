Comoção nas redes: morre Emerson Aguilar, ginete tradicionalista de Alegrete, aos 33 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Natural de Alegrete e com 33 anos, ele era uma figura conhecida no meio tradicionalista, especialmente por suas conquistas como ginete em diversas campereadas.

Maninho enfrentava uma dura batalha contra o câncer. Diagnosticado em 2019 com câncer de estômago, passou por oito sessões de quimioterapia e uma cirurgia que retirou cerca de 80% do estômago. O tratamento foi seguido por novas sessões de quimio. Durante algum tempo, a remissão trouxe alívio, mas no início de 2024 o quadro clínico se agravou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em janeiro do ano passado, após sentir dores abdominais intensas, procurou atendimento em Alegrete, mas não obteve um diagnóstico preciso. Em busca de respostas, seguiu para Uruguaiana, onde foi constatada uma obstrução intestinal. Submetido a uma cirurgia, teve parte do intestino removido e passou a utilizar uma bolsa de colostomia.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A luta contra a doença mobilizou amigos, familiares e a comunidade tradicionalista, que contribuíram com campanhas de arrecadação pelas redes sociais. A coragem e a determinação de Emersom ao longo do processo foram reconhecidas por todos que o acompanhavam. O GT Os Tauras também prestou uma homenagem.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na Funerária Angelos, localizada na Avenida da Saudade, próximo ao Cemitério Municipal. O sepultamento está marcado para as 10h desta quarta-feira (9).

O legado de Maninho permanece vivo entre aqueles que dividiram com ele as lidas de campo, os rodeios e os momentos de superação.