Serviço de Inspeção Municipal de São Borja aprimora conhecimentos com SIM de Alegrete

A Secretaria de Agricultura e Pecuária recebeu, no último fim de semana, a visita da médica veterinária diretora do Serviço de Inspeção Municipal de São Borja, Taís Fiorin, e da responsável técnica por algumas agroindústrias daquela cidade, Laureana Aquino. O objetivo da visita foi de buscar informações a cerca de assuntos relacionados ao funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal- SIM Alegrete – e também para tomarem conhecimento de como foi a caminhada do município até chegar na Certificação SISBI/SUASA.

As profissionais foram recebidas pela equipe do SIM na sede da Secretaria de Agricultura que, acompanhadas pelos técnicos, realizaram visitas à agroindústrias locais, uma delas com SISBI e a outra somente com SIM. Durante o encontro, as visitantes puderam perceber o comprometimento dos empresários e a qualidade do trabalho dos RT’s, que cumprem seriamente as exigências do serviço de inspeção municipal.

Pela parte da tarde, reuniram-se com o Secretário Daniel Gindri, tratando de assuntos relacionados à importância da Certificação para a economia do município. Por tratar-se de saúde pública, o serviço de inspeção deve ser encarado com bastante responsabilidade, conforme afiançou o secretário.

Segundo ainda Daniel Gindri, a caminhada até atingir a equivalência – trabalho que acompanha desde 2009 quando diretor desta Secretaria – enfrentou muitas dificuldades, porém relata que o mais difícil é manter a certificação do serviço SISBI/SUASA, uma vez que as exigências do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) são extremante rigorosas nas auditorias.

As visitantes consideraram o contato com a equipe da Secretaria de Agricultura e Pecuária muito produtivo.

Para o secretário Gindri e sua equipe, foi muito importante receber a visita dos colegas de São Borja, poder prestar esclarecimentos e mostrar as experiências positivas do trabalho realizado pelo Serviço de Inspeção Municipal de Alegrete.

DPCOM