Servidora pública indignada com transporte coletivo quer fretar ônibus para Prado e Progresso

O descaso do serviço de transporte coletivo em Alegrete levou uma servidora pública a tomar uma decisão drástica. Na tarde do dia 3, Luce Soares Gedeal foi até à DP registrar BO contra esta falta de respeito, segundo ela por parte da empresa Vaucher que não cumpre com horários, quebra carros e as pessoas não podem chegar ao trabalho e outros compromissos.

Ela não conseguiu registrar a ocorrência, pois estava em andamento um flagrante, mas indignada disse que vão se organizar entre as comunidades dos bairros Prado e Progresso para fretarem um transporte coletivo e poderem vir com segurança e em tempo hábil ao trabalho, ao médico e outras atividades no centro.

– Chegamos no limite, falou, com veemência, a servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde, pois eu já fui até ao Ministério Público e nada foi resolvido. A Prefeitura tem a concessão e é ela quem deve tomar uma atitude pensando nas pessoas. Acredito que estão desmoralizados sem tomar a decisão de punir e tirar esta empresa de circulação”, destacou.

Luce relata que perdeu a conta das vezes que deveria chegar às 8h 30min ao trabalho e por problemas nos ônibus só conseguiu às 10h, o que considera um absurdo. Não somente ela, mas isso acontece diariamente com dezenas de pessoas que reclamam e nada é feito.

A reportagem entrou em contato como Prefeito Márcio Amaral ,mas até o momento dessa postagem, não obteve retorno. Estamos à disposição para esclarecimentos.

Vera Soares Pedroso