Corpo é encontrado dentro de carro em estacionamento de hospital em Porto Alegre

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um Fiesta preto na tarde desta sexta-feira (3), no estacionamento do Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre.

O cadáver, que apresenta ferimentos no rosto, estaria no banco traseiro de um veículo, estacionado no local. Em consulta ao site do Ministério da Justiça, GaúchaZH confirmou que a placa do veículo indica que o automóvel consta como roubado ou furtado.

De acordo com a corporação, os seguranças do local suspeitaram do veículo pois estaria com mau cheiro.

— O carro entrou ontem (quinta-feira) à noite na PUC, estaria no local desde às 22h de ontem. Recebemos informação de familiar de que o corpo estaria aqui. Os seguranças da PUC encontraram o corpo e acionaram a Polícia Civil. Provavelmente, foi atingido em outro local e deixado aqui. Talvez tenham tentado socorrê-lo, algo nesse sentido. Com a investigação, vamos verificar as demais hipóteses — afirma o delegado Guilherme Gerhardt, da 1ª DHPP.