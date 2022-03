Servidores da Susepe exigem reposição salarial

A principal reivindicação é para que o governo estabeleça uma linha de negociação com as categorias da área para reajuste salarial. “Nós estamos há oito anos sem reposição salarial. Servidores da área da segurança, assim como os da saúde, estiveram na linha de frente durante a pandemia. Então, nesse momento em que o governo está pensando em recomposição salarial, é mais do que justo que nos conceda um percentual diferenciado”, afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Amapergs), Saulo Felipe Basso dos Santos.

