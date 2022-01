Servidores da Susepe fazem operação padrão no Presídio de Alegrete

Share on Email

Vários atos estão agendados até que o Governo atenda as reivindicações da categoria: regulamentação da Polícia Penal com todos os servidores do quadro da Susepe, reajustes e promoções

Os servidores penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul estão em Estado de Greve desde a deliberação em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 11 de janeiro de 2022.

Desde o último dia 17, o ato estabelece o fim das realizações de audiências virtuais nos Estabelecimentos Prisionais, assim como todas as escoltas passarão a ser realizadas dentro dos moldes apresentados no Documento próprio Operação Legalidade, conforme o item Movimentações Externas.

Em 20/01/2022, o sistema prisional gaúcho passa a não mais proceder com a entrada de sacolas, a partir desta data não haverá mais recebimento de itens externos para os apenados. Ficando contemplado como itens externos não recebidos, os produtos ofertados pelas cantinas.

É de conhecimento público que muitas das cantinas não estão de acordo com a Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública), sendo que não havendo contrato de acordo com a referida lei, não há de se falar em ingresso de produtos por esta modalidade nos Estabelecimentos Prisionais. Em 23/01/2022, a partir desta data não haverá permissão para entrada de visitas aos apenados do sistema.

Em 26/01/2022 ocorrerá a paralisação de 72 horas, onde somente haverá atendimento em caso de risco de morte e procedimento de fornecimento de alimentação aos Privacidade Termos apenados. Permanecendo a inoperância e o descaso do governo com o sistema prisional gaúcho e seus operadores, não havendo avanços nas negociações, em qualquer momento poderá ser deflagrada greve no Sistema Prisional Gaúcho.

A Operação Legalidade será contínua (sendo implementada conforme documento próprio) sendo executada a partir da publicação do referido documento, só podendo ser reconsiderada quando o governo atender o conjunto de pautas definidas na Assembleia Geral do dia 11/01/2022, ou poderá a qualquer momento, após deliberação da categoria, progredir para um estágio posterior que é a deflagração da greve dos Servidores Penitenciários do R.S.