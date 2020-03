Sesc Alegrete suspende aulas de educação infantil a partir desta quinta-feira

O Sesc Alegrete atendendo as recomendações das autoridades de saúde e dos órgãos competentes, em concordância com o Decreto da Prefeitura Municipal nº 195 de 16 de março de 2020, vai suspender as aulas a partir de quinta-feira (19).

A Escola Sesc de Educação Infantil – Sesquinho nesta quarta-feira (18), está atendendo em regime de plantão às famílias que ainda não conseguiram se organizar com a rotina das crianças em casa.

De acordo com a supervisora pedagógica Marileti Oliveira, a quinzena pode ser prorrogável por igual período. O Sesc orientou os pais a ficarem atentos aos canais de comunicação da Escola para futuras orientações.

Júlio Cesar Santos