Sesc movimenta a cena cultural da cidade com oficina de cordel, embolada, repente e rap

Cordel, embolada, repente e rap são tipos de texto com inúmeras diferenças entre si, porém, dois critérios os unem: a cautelosa escolha de palavras para compor ideias e as rimas. Por esses motivos, esses textos possuem interpretação profunda e elaboração complexa. A atividade é parte do Projeto Arte da Palavra, o oficineiro será o poeta popular e artista-educador Clécio Rimas, que tem mais de 20 anos de experiência na área cultural. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está promovendo os encontros, que ocorrerão entre os dias 15 e 19 de maio, das 19h às 21h, no campus da UNIPAMPA (Avenida Tiarajú, 810).

No Projeto de Extensão Leitura em Todos os Sentidos, as métricas farão para dos conceitos abordados, como as quadras, sextilhas, septilhas, oitavas e décimas, tal qual a criação de repentes e cordéis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no seguinte endereço eletrônico: https://www.sesc-rs.com.br/cultura/artedapalavra/. O principal objetivo da oficina é a compreensão dos processos criativos e teóricos, como estimular a oralidade, leitura e escrita. Além disso, é uma ação pré-feira do livro, que será realizada pelo SESC e prefeitura municipal.

Resumindo:

Data dos encontros: de 15 a 19 de maio

Horário: das 19h às 21h

Local: campus Unipampa de Alegrete (Av. Tiarajú, 810)

Inscrições: gratuitas pelo site: www.sesc-rs.com.br/cultura/artedapalavra/