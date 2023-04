Degustação de novos sabores quebra paradigmas e aumenta sucesso da linguiça de Alegrete

A noite de sábado, no Restaurante do Casarão do Parque Dr Lauro Dornelles, teve um sabor super especial com a desgustação do lançamento de novos sabores da linguiça produzida em agroindústrias de Alegrete. Os empresários que participam do evento criaram sabores, especialmente, para apresentar no Festival da Linguiça que acontece até este domingo aqui em Alegrete. E a criatividade e a inovação de quem faz esta delícia da culinária gaúcha é surpreendente.

Ninguém resistiu aos sabores das linguiças produzidas no maior município em extensão do RS, consumida em todo o Estado e em cidades de Santa Catarina e Paraná, numa produção anual que já ultrapassa os 470 mil quilos de linguiça.

Servidores da Secretaria de Agricultura e Pecuária na noite de degustação

Silvio Gediel trouxe as linguiças de queijo com rúcula e de entrecot com queijo provolone, a Casa do Frango inova com uma agridoce de queijo e figo, a agroindústria do Tâmbara não deixou por menos e trouxe para a prova os sabores de charque com queijo e, apostando nas crianças, tem uma de coração com queijo. E a empresa com apenas um ano, a Qualidade Gaúcha cravou no sabor entrevero.

Empresa Santo Antônio

Mas a noite era para agradar qualquer paladar e a empresa União quebrou o paradigma do pampa e ofereceu os sabores peixe ou camarão com queijo, e ainda manteve a tradição com o nosso tradicional charque com queijos. Com estas novas combinações, Alegrete produz agora 46 variedades do produto que é vendido para consumidores de várias cidades do estado e atraí países vizinhos que, também, vieram a Alegrete conferir a iguaria.

Mercado União inova com linguiça de peixe e camarão com queijo

Só no primeiro dia do evento, as agroindústrias que participam do Festival venderam mais de 1.200 quilos de linguiça, num momento que era para divulgar e promover o carro chefe dessa produção em Alegrete. O prefeito Márcio Amaral elogiou, em especial, os organizadores pelo intenso trabalho para que este sonho se tornasse realidade e sucesso.

Cristiane apresentando seus novos sabores

A Secretária de Desenvolvimento, Caroline Figueiredo e Marta Louzada, do Sindiato Rural, receberam distinção pela dedicação para que o Festival fosse realizado. Assim como os técnicos que realizam o trabalho de inspeção direto nas agroindústrias, através do serviço de Inspeção Municipal. O presidente do Sindicato Rural, Luis Plastina Gomes, teceu elogios ao que diz já ser um sucesso em sua primeira edição.