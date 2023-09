Sessão Ordinária na Câmara enaltece a importância da pessoa com Fibromialgia

Share on Email

Na última segunda-feira(11), ocorreu na Câmara de Vereadores a sessão ordinária com enfoque na temática da pessoa com fibromialgia. O projeto de lei de autoria do vereador Itamar Rodriguez foi aprovado por unanimidade pelo poder executivo.

A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por fortes dores nas articulações, músculos e região dos tendões, de modo a migrar de um região do corpo para outra. Junto a isso causa sintomas de fadiga, sono não reparador (a pessoa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais.

Aos final da atividade, os representante da Proteção dos Direitos da pessoa com fibromialgia de Alegrete poderam expor seus cartazes e banners com intuito de mostrar a importância no tratamento dessa doença silenciosa.

Fotos: reprodução