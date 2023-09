Alegrete sob impacto da natureza: temporal intenso com granizo assusta moradores

De acordo com a Defesa Civil local, a maioria das chamadas de emergência, nesta noite, esteve relacionada a árvores caídas devido aos ventos e às chuvas intensas. Felizmente, até o momento, não foram registrados feridos ou vítimas diretas desses eventos climáticos adversos. Todas as ocorrências foram prontamente atendidas e direcionadas aos bombeiros, que atuaram na remoção das árvores caídas e na normalização das áreas afetadas.

Na Zona Leste de Alegrete, o granizo foi mais intenso, e as pedras de gelo eram consideravelmente maiores em comparação com a região central da cidade. Moradores dessa área relataram momentos de apreensão, descrevendo a situação como algo saído de um filme de terror.

Adicionalmente, algumas regiões da cidade enfrentaram quedas de energia elétrica, afetando parte da população. Entretanto, o número exato de clientes sem luz ainda não foi informado pela Companhia de Energia Elétrica (RGE), que está trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

A Prefeitura de Alegrete e a Defesa Civil continuam monitorando a situação climática e pedem à população que esteja atenta a novas atualizações e recomendações de segurança, especialmente durante esse período de instabilidade climática. É fundamental que os moradores tomem precauções e evitem áreas de risco em condições meteorológicas adversas.

Às 23h, o Rio Ibirapuitã estava 10m 76cm acima do nível normal, resultando em 81 famílias desabrigadas, o que corresponde a 231 pessoas desalojadas em diversos bairros do município. Os abrigos ativos são o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo. Para mais informações, os contatos disponíveis são 3961-1707 e 99158-9544.