ESF Vila Nova recebe dois novos médicos

Na manhã da última segunda-feira(11), a ESF vila nova recebeu dois novos profissionais oriundos do programa Mais Médicos. Jean Carlos de Oliveira e Kevin Dornelles irão atender a demanda da população com 40h semanais no posto de saúde.

Essa iniciativa visa capacitar o atendimento à população. O município foi um dos primeiros a cadastrar-se no programa, em virtude de suprir as carências que a Secretaria de Saúde possui. Até o momento já chegaram doze novos médicos que já estão trabalhandos nas diversas ESF de Alegrete, destacam-se:

Dr. Kevin Dornelles Rodrigues, natural de São Borja, designado para a ESF Vila Nova. Dr. Jean Carlos de Oliveira Santos, oriundo da Bahia, atendendo na ESF Vila Nova. Dra. Laís Fernanda Andrade dos Santos, que veio de Foz do Iguaçu (PR) e está prestando serviços no Centro Social Urbano. Dr. Eduardo Pes Erbice, proveniente de Santiago-RS, está na ESF Vera Cruz. Dr. José Carlos Fernandes dos Santos, também de Foz do Iguaçu (PR), está cuidando dos pacientes da ESF Jesus Franco. Dr. Luciano Benone, natural de Pesqueira (PE), está na ESF Bento Gonçalves.

Nesta semana, ainda irão chegar dois novos profissionais. Até dezembro, dois profissionais também devem integrar o quadro de 16 a 17 médicos oriundos do programa.