Juventus vence o campeonato do bairro Santo Antônio e se torna tetracampeão

Na chave A ficaram as equipes Barselona, 24h do Pitbull, Atlético e Pumas. Já na chave B, Futsal Brasil, Juventus, Ser Câmara e Ajax. Ao longo do período, jogos movimentados e disputados definiram os finalistas que disputaram o título à tarde.

Na final, a equipe do Juventus venceu a forte equipe do Ser Câmara por 1 x 0 e conquistou mais uma vez o campeonato do bairro Santo Antônio. Com a vitória, a Juventus chegou ao seu quarto título e se consolidou como a maior campeã da competição.

Além da conquista esportiva, a Juventus reforçou seu compromisso com os valores do futebol, como o respeito aos adversários e o jogo limpo. A equipe destacou que seguirá participando de novos torneios com a mesma determinação, sempre com a cabeça erguida e os pés no chão, honrando sua história e fortalecendo ainda mais seu nome no cenário esportivo local.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp