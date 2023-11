Show do Akatu no Sete de Setembro com camarotes esgotados e estacionamento liberado

Com camarotes esgotados e já com 600 ingressos vendidos, o show nacional com a banda mineira Akatu, uma das revelações do samba e pagode nacional, deve sacudir o Clube Sete de Setembro.

O showzaço está programado para o dia 7 de dezembro, no Clube Sete de Setembro. A promoção é da empresa Friends que promete o show do ano na cidade.

Para o dia 7, o estacionamento em torno da praça dos Patinhos estará liberado, para uma maior comodidade. Formado pelos músicos Angelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro), Lukas Gabriel, o Bogé (voz) e Beg (voz), a banda promete uma apresentação grandiosa na 3ª Capital Farroupilha.

Informações do show:

Aonde: Clube Sete de Setembro (ar livre)

Quando: 7 de dezembro

Quanto: Pista R$ 30 Vip R$ 60 camarotes esgotados.

Pontos de venda: Friends Bar, Gang, Mandrake, Sympla e promoters