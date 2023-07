Show histórico do Raça Negra atrai multidão de mais de 30 mil pessoas em Santana do Livramento

O show da banda Raça Negra levou mais de 30 mil pessoas de diferentes cidades, incluindo gaúchos e uruguaios, que se uniram para cantar e dançar ao som dos sucessos que embalam o mundo há 40 anos.

A festa começou cedo, com o público buscando os melhores lugares no Largo Hugolino Andrade para assistir a apresentação da Raça Negra. Antes da atração principal, artistas santanenses, como Verona Moon, Érico Esteves, La Clande e Tardinha do Samba, subiram ao palco para animar a multidão.

Em um discurso emocionado, a prefeita Ana Tarouco agradeceu a Deus e a todos os envolvidos na organização do evento. Ela destacou a colaboração entre as cidades de Santana e Rivera, enfatizando a união entre os povos da fronteira.

A oportunidade de empreender também marcou o evento. Centenas de fronteiriços aproveitaram a ocasião para garantir uma renda extra. Mais de 70 empresas cadastradas pela prefeitura tiveram espaço exclusivo na praça de alimentação montada na rua João Pessoa. Além disso, dezenas de profissionais montaram suas tendas no entorno do Parque Internacional, buscando lucrar com o show.

Um aspecto crucial para o sucesso do evento foi o esquema de segurança binacional. Cerca de 500 policiais da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia de Rivera trabalharam em conjunto para garantir a segurança dos espectadores e o bom desenvolvimento do evento.

O show do Raça Negra tornou-se um marco nas comemorações dos 200 anos de Santana do Livramento, proporcionando uma experiência inesquecível aos presentes e fortalecendo as relações culturais e comerciais entre as cidades fronteiriças.

