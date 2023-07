Quem e Fátima Marchezan que pode ocupar a vaga de Bocão na Câmara

A mãe de 4 filhos é professora e produtora rural com formação em Biologia, com mestrado em Agronegócios, Doutora em Manejo e Conservação do Solo e da Água, como o projeto de pesquisa “Análise temporal da cinza da casca de arroz na cultura do arroz irrigado e nos atributos fisioquímicos e biológicos do solo.”



Ela se dedicou ao projeto pesquisadora de campo por dois anos na EMBRAPA/ DPD (Brasília), com cadeias produtivas para biodiesel e na Inova Prospectiva em (Brasília), com crédito fundiário.

Já foi professora universitária no RS (URCAMP) e SC (UNIPLAC) e em cursos pré vestibular (RS, SC, RJ E DF).

Na parte social se dedica ao Rotary Clube por entender que devemos dedicar parte de nosso tempo a causas humanitárias.

Neste objetivo já ajudou, com seus parceiros, pessoas desabrigadas e em muitas outras causas sem nunca dizer quem era. A possível vereadaora, acompanhou a sessão como suplente e votou. E se manteve muito pensativa e, por vezes, emocionada, porque comentou que não gostaria de estar ali para um trabalho tão difícil como este. Não quis falar e prefere esperar pela manifestação da Justiça Eleitoral.