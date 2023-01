Sicredi Essência destinará R$ 1,5 milhão para projetos de transformação social neste ano

Share on Email

A quarta edição do Fundo Social da Sicredi Essência está destinando R$ 1,5 milhão para os projetos que se inscreverem este ano. “A iniciativa que já beneficiou mais de 160 projetos para o desenvolvimento local, nos últimos três anos, e desejamos que a edição deste ano tenha número recorde de inscritos e de contemplados” informa o presidente da cooperativa, José Antonio Menezes.

Os recursos são oriundos do incremento dos depósitos gerais que cada agência conseguiu captar no ano passado. O valor total será dividido entre os municípios conforme tabela abaixo.

Município Valor Manoel Viana R$ 52.000,00 Quarai R$ 80.000,00 Alegrete R$ 142.000,00 Rosário do Sul R$ 141.000,00 São Gabriel R$ 99.000,00 Cacequi R$ 48.000,00 Santana do Livramento R$ 157.000,00 Itaqui R$ 146.000,00 Uruguaiana R$ 156.000,00 Maçambará R$ 33.000,00 Barra do Quaraí R$ 33.000,00 Colatina R$ 190.000,00 São Gabriel da Palha R$ 171.000,00 Nova Venécia R$ 52.000,00

Quem pode se inscrever no Fundo Social da Sicredi Essência?

Entidades ou pessoas jurídicas, com CNPJ, associadas na Sicredi Essência que tenham projetos que apoiem o desenvolvimento local e abordem educação e cultura, empreendedorismo, saúde ou segurança.

O valor máximo de apoio é R$ 15 mil e o mínimo R$ 5 mil, por projeto e cada associado, poderá inscrever até dois projetos, porém com beneficiários diferentes.

Os projetos inscritos são selecionados com a participação de associados que atuam como coordenadores de núcleo, valorizando e proporcionando ainda mais transparência ao processo.

As inscrições podem ser feitas até dia 31/01 no site www.sicredi.com.br/essencia/fundo-social

Dúvidas podem ser sanadas através do WhatsApp 51 3358 4770 ou nas agências da Sicredi Essência no Rio Grande do Sul e Espírito Santo.