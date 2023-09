Sicredi Essência é a maior instituição financeira cooperativa da região em crédito rural

A Sicredi Essência disponibiliza anualmente linhas de crédito para impulsionar a produção agropecuária, sendo uma grande aliada para quem trabalha no campo. Essa iniciativa é fundamental para promover o desenvolvimento do agronegócio.

Com acesso a essas linhas, os produtores rurais conseguem investir em tecnologias, aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade de suas atividades, o que é muito importante para o setor agrícola e para economia local.

Durante o Plano Safra 2022/2023, em nível nacional, o Sicredi liberou volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 51,7 bilhões, fortalecendo o Sistema Sicredi como a segunda maior instituição financeira do Brasil em carteira de crédito rural.

No estado, a instituição é a que mais fomenta o agronegócio gaúcho e encerrou o Plano Safra 2022/2023 liberando um valor de R$ 18 bilhões, aumento de 33% em relação ao ciclo anterior.

A Sicredi é uma das principais instituições financeiras no Rio Grande do Sul, oferecendo recursos para o agronegócio e se destacando em rankings como BNDES e Febrabam. Essa conquista pode ser atribuída ao relacionamento próximo e personalizado que a instituição mantém com seus associados do campo, que permite o conhecimento da realidade e atendimento às necessidades dos associados de forma

diferenciada.

Neste ano, em 2 meses, Sicredi Essência aumentou em 92% o volume de crédito liberado:

A Sicredi Essência liberou nos primeiros meses do Plano Safra 2023/2024, mais de R$ 190 milhões entre crédito rural e BNDES o que equivale a cerca de 92% a mais do total liberado no mesmo período do ciclo anterior. Esse crescimento representa uma elevação na carteira total de crédito rural da cooperativa de 19,3%.

Agro que coopera cresce:



Para o Diretor Executivo da Sicredi Essência, Henrique Assis, a liberação desses recursos não só estimula o aumento da produção agrícola e pecuária, mas também gera empregos na cidade e no campo.

“A Sicredi Essência oferece linhas de crédito durante todo o ano e é parceira do agronegócio durante as Feiras e Remates que ocorrem nos últimos meses do ano, apoiando vários setores do agronegócio e contribuindo para a economia local, já que muitas empresas de serviços e microempresas participam desses eventos”, acrescentou o diretor.