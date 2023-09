Hemocentro precisa de sangue O negativo e O positivo com urgência

Share on Email

É sempre grande a necessidade de todos os tipos sanguíneos no Hemocentro Regional de Alegrete, para atender pacientes internados na Santa Casa e ainda para hospitais da região. Atualmenta, a unidade precisa com urgência de doadores do tipo O negativo.

O Hemocentro está com poucas bolsas de todos os tipos de sangue. Para doar qualquer tipo sanguíneo a pessoa deve se dirigir ao Hemocentro pela manhã e fazer os testes. Doar sangue é um dos maiores atos de amor, porque você ajuda a salvar vidas.

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemocentro de Alegrete, localizado ao lado da Santa Casa na General Sampaio e fica aberto para receber doações de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h, exceto às quartas-feiras.