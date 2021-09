Sicredi Essência inaugura as primeiras agências no Espírito Santo

Conteúdo Patrocinado!!

O Sicredi segue com seu projeto de expansão no território nacional e marca sua chegada ao Espírito Santo com a inauguração de duas agências na cidade de Colatina, localizada noroeste do estado, com população de mais de 120 mil habitantes que tem grande representatividade na economia do Espírito Santo.

O presidente da Sicredi Essência, José Antonio Menezes, juntamente com o corpo técnico da cooperativa e coordenadores de núcleo receberam, na noite do dia 24/09, os convidados daquele estado para conhecer a estrutura da agência Colatina Centro. Já na segunda-feira, 27/09, foi entregue para a comunidade o segundo ponto de atendimento, no bairro São Silvano.



“Estamos muito honrados e orgulhosos de promover a expansão do cooperativismo de crédito em terras capixabas. Isso representa a possibilidade de fortalecimento econômico e social das comunidades e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio do modelo de atuação do Sicredi”, destacou o presidente durante o ato de inauguração.

O prefeito municipal de Colatina, João Guerino Balestrassi, comemorou a chegada da Sicredi no município em tom de gratidão. “Em um momento em que buscávamos estimular investimentos e o empreendedorismo no nosso município um dos estados que visitamos foi o Rio Grande do Sul. Receber o Sicredi, hoje, é algo que me alegra e emociona, pois sou encantando com o propósito de transformação econômica proposto pele instituição, e temos certeza, que gaúchos e capixabas vão construir o desenvolvimento das comunidades, juntos.” declarou o prefeito.



Sicredi no Espirito Santo

Até o fim do segundo semestre, o sistema Sicredi prevê estar presente, em seis municípios capixabas: Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, Marataízes e Vitória, totalizando nove pontos de atendimento no Estado.

“Para nós, a chegada ao Espírito Santo é uma conquista muito significativa, pois se trata de um estado muito relevante na economia nacional no qual queremos fortalecer todos os benefícios do cooperativismo de crédito. Com isso, também ficamos mais próximos do nosso objetivo de estar em todos os estados do Brasil”, destaca Fernando Dall’Agnese, presidente do Conselho de Administração do Sicredi e da Central Sicredi Sul/Sudeste.



Atuação da Sicredi Essência será no Noroeste do Espirito Santo



As duas agências de Colatina, farão parte da cooperativa Sicredi Essência, que já atua no Rio Grande do Sul, há 40 anos, em 11 municípios. No estado capixaba a cooperativa atuará na região noroeste, em 17 municípios.

Os primeiros dois pontos de atendimento começaram a operar no dia 27/09. A agência Colatina Centro está localizada na Avenida Angelo Giuberti, conta com 280m 2 de área e o segundo ponto de atendimento, com 170m 2 , no bairro São Silvano, região que também é referência no comércio da cidade, está localizado na Avenida Silvio Avidos. Os ambientes oferecem conforto e comodidade, em um espaço diferenciado e moderno para os colaboradores prestarem consultoria financeira para os associados.