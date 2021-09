Pai é ferido em briga de irmãos

O fato aconteceu na semana passada em Alegrete. De acordo com a ocorrência policial, a vítima foi até a residência do pai, e, ao chegar no local se deparou com um irmão. Por um motivo, não informado, eles começaram a discutir e entraram em vias de fato.

O acusado desferiu vários socos contra a vítima de 50 anos que, para se defender, acabou mordendo o irmão. Durante a briga, o idoso, pai de ambos, tentou intervir, mas acabou sendo empurrado pelo acusado e bateu a cabeça na parede.

Na sequência, o filho que teria iniciado as agressões, saiu da casa do pai. Por esse motivo, a vítima resolveu fazer um BO contra o irmão.