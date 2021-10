Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista, de 21 anos, do Siena trafegava na rua Visconde de Tamandaré.

Ao chegar no cruzamento com a rua Demétrio Ribeiro, não parou na preferencial e atingiu o Jeep Renegade que descia sentido Centro/bairro. Com o impacto, o jeep saiu da via, subiu a calçada e atingiu a parede do HGUA.

Não houve feridos. O Jeep foi removido pelo guincho popular.

Siena avança preferencial e provoca acidente na Demétrio Ribeiro