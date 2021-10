Vereador Belmonte confirma contratação de médico perito para Alegrete

Depois de mais de três anos sem médico perito na agência do INSS de Alegrete, o vereador Luciano Belmonte (PP) que desde então vem lutado por este profissional, na agência local, recebeu uma boa notícia esta semana.

O vereador buscou várias alternativas para buscar que um médico perito viesse atender aqui no Município, já que as pessoas que precisavam de perícia tem que sair adquirir para outras cidades realizar as consultas com custos de seu próprio bolso.

“Foi uma grande luta em que contamos com os Deputados Estaduais Covatti Filho, Frederico Antunes, Pedro Westphalen e, por último, junto ao gabinete do Senador Luis Carlos Heinze que ajudaram para que fosse contratado o profissional para Alegrete”.

A confirmação é de que a partir da segunda quinzena de novembro o médico perito esteja atendendo na AG do INSS, comemora Belmonte. O local vai passar por processo de limpeza e higienização. A agência atende além de Alegrete, segurados de São Francisco de Assis e Manoel Viana.