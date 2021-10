Na pandemia desde março de 2020, os médicos foram os profissionais que mais atuaram na linha de frente com cargas horárias excessivas e, inclusive, correndo risco de vida e alguns perderam a luta para a Covid-19.

O Sindicato Médico do Estado do RS – SIMERS que completa 90 anos esta com uma campanha de valorização da vida e, para isso, percorre todas as regiões do Estado. O Sindicato é o maior da América Latina e a valorização do Médico, tanto em remuneração como em condições de trabalho é a meta do SIMERS quando completa nove décadas de atuação.

SIMERS realiza no interior do Estado campanha de valorização do médico



O Vice- Presidente, Marcos Rovinsky, esteve em Alegrete acompanhado do Diretor na Fronteira- Oeste, Dr Danilo Soares, Assessor Jurídico do SIMERS Dr. José do Reis Carrazzoni e a assessora política do Sindicato, Lizi Gabrieli.

Dr Rovinsky falou sobre a campanha que visa valorizar o profissional médico que atuam em todas as cidades gaúchas.