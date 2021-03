Sinalização de trânsito é revitalizada em muitos pontos da cidade

Compartilhe















O setor de sinalização de trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania continua atuando na manutenção da sinalização das vias públicas de Alegrete, com diversas ações que ajudam a promover um trânsito melhor e mais seguro.

Foi realizada a pintura de setas indicativas e do divisor de fluxo no sentido centro-bairro na Av. Dr. Lauro Dorneles. Já na Av. Daltro Filho, foi realizada a colocação de tachões dos dois lados da via, ao lado da lombada. Essa semana na rua Castro Alves, em frente ao 12º BE Cmb Bld foi providenciada a repintura da sinalização de “atenção”. Na rua Vereador Carbonel esquina com a rua Castro Alves e na esquina com a rua Tamandaré foram feitas as repinturas da sinalização de trânsito. Já na rua Dionísio Vilarinho esquina com rua General Antônio de Freitas Vale foi efetivada a recolocação de placa de pare no sentido bairro-centro. Também foi realizada vistoria na rua Fetzalan de Almeida, a qual já recebeu faixas de segurança.