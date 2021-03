Com três caminhões em manutenção, coleta do lixo enfrenta sérias dificuldades

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete está atendendo a comunidade com apenas um caminhão de lixo para coleta seletiva.

Por esses problemas mecânicos, a coleta de lixo sofreu alterações nos últimos dias e está sendo realizada de forma parcial no município, em virtude da manutenção de três veículos responsáveis pelo serviço.

A Secretaria de Infraestrutura está realizando alterações no cronograma de coleta para poder atender todos os bairros e o centro da cidade. O trabalho não será interrompido, mas está sendo realizado apenas por um caminhão no momento.

O Secretário de Infraestrutura reconhece a situação e está buscando sanar todas as questões o mais rápido possível. “A regularização do serviço ocorrerá o mais breve possível. A frota de caminhões está sendo consertada com intuito de agilizar o retorno ao contexto de normalidade”. Com quase 15 dias de alteração na coleta, o problema tem afetado em cheio a escala dos garis que são obrigados a troca de horários, com a falta de caminhão para coleta seletiva. A ideia da prefeitura era utilizar mais um caminhão na segunda-feira (15), o que não foi concretizado.

O trabalho continua sendo feito nos dias estabelecidos dos bairros, mas está gerando certo atraso em alguns locais.

Júlio Cesar Santos Fonte: PMA/assessoria de imprensa