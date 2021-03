Batalhão Ambiental da BM apreende mais de 900 kg de peixes e prende em flagrante os pescadores

Compartilhe















Na última quinta-feira (11), a guarnição do 4° Pelotão Ambiental de Uruguaiana, recebeu denúncia que dois veículos estavam se deslocando do município da Barra do Quarai, transportando pescado oriundo do Uruguai, pela BR 472 em direção a Uruguaiana.

A guarnição de serviço do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar fez patrulhamento e abordou os dois veículos suspeitos. Durante a abordagem foram identificados os condutores dos veículos, os quais eram pescadores profissionais. Um dos pescadores estava com a carteira profissional vencida desde 2010 e sem protocolo, e o outro não possuía carteira de pescador.

Os policiais encontraram nas caçambas dos veículos uma grande quantidade de peixes, (940 kg sendo 400 Kg da espécie Grumatã e 500 Kg de Piava e Pati, este em menor quantidade.

Os pescados estavam sendo transportados de forma irregular, diretamente sobre o piso das caçambas dos veículos, em condições sanitárias inadequadas, contrariando a legislação vigente e sem comprovação de origem. Diante dos fatos eles foram presos em flagrante, apreensão do pescado, bem como foi acionada a Vigilância Sanitária Municipal, para avaliar as condições do pescado, sendo considerados impróprios para o consumo, através de Laudo Técnico emitido pelo órgão.

Durante a vistoria no interior do veiculo foi localizado um frasco cheio de inseticida marca Spingard de fabricação uruguaia, sendo este produto também objeto de apreensão. Como os peixes estavam impróprios para o consumo, as cargas foram encaminhadas para destruição junto a empresa Faros.

Fotos: Soldado Fortes