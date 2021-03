Ações integradas atuam na fiscalização e orientação em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através do Setor Integrado de Fiscalização, vem atuando intensamente no combate a propagação do Coronavírus. Neste domingo, 14, uma equipe transitou por diversos bairros da cidade orientando, distribuindo máscaras a quem transitava sem fazer uso e coibindo aglomerações em espaços públicos.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que acompanhou a equipe, as abordagens tem sido educativas e buscando conscientizar a população sobre a necessidade de mantermos os protocolos de distanciamento social. “Infelizmente as pessoas ainda tomaram consciência da gravidade da situação, embora os números sejam evidentes”, destacou. Segundo Medeiros, viu-se muitas famílias tomando mate, muitos jovens e crianças desacompanhadas nas praças dos bairros e estas permanecem nos locais agindo como se nada estivesse acontecendo. O secretário agradeceu as equipes que continuam realizando esse importante trabalho. As equipes são compostas pelas Secretárias de Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

A Prefeitura de Alegrete, solicita novamente que a comunidade alegretense mantenha os protocolos de distanciamento social e use máscaras para evitar a propagação do vírus.

Fonte e foto: DPCOM