Sindicato da Alimentação divulga pesquisa dos preços da cesta básica nos supermercados de rede em Alegrete

Compartilhe















O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete divulgou os preços da cesta básica no município. Os dados foram divulgados no último dia 29 de março.

A novidade desta pesquisa de março foi a inclusão da Ecomix entre os quatros que já participavam da tomada de preços. A planilha traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominados pela Instituição. Para o consumidor atento que prefere pesquisar antes de ir às compras, vale a pena conferir a listagem dos produtos com seus respectivos valores. A notícia ruim é que o aumento dos valores dos itens que compõe a cesta básica tiveram um aumento neste terceiro mês do ano.

A planilha ainda revela uma lista de produtos de higiene e limpeza. Os valores foram colhidos por dois integrantes do STIAA e além do preço, relaciona as marcas dos produtos.

São cerca de 28 itens, incluindo gêneros alimentícios, carnes e verduras, além de produtos de higiene e limpeza. A planilha pode ser observada na fanpage Stiaa Alegrete. Uma ferramenta que auxilia os trabalhadores do ramo da alimentação em Alegrete ganhou nova pesquisa em época de pandemia pelo novo coronavírus, e pode servir de pesquisa para o restante da comunidade.

O Supermercado Baklizi, obteve o menor valor da cesta básica entre os estabelecimentos visitados pelos sindicalistas. A cesta ficou em R$ 190,31 no Baklizi. O Nacional figurou na lista como a cesta mais cara do mês de março (R$ 210,88. A Rede Vivo teve a cesta básica em R$ 190,31. O Supermercado Peruzzo, apresentou um valor de R$ 210,00 e a Ecomix teve a cesta básica em R$ 210.57.

O Baklizi apareceu no topo como o supermercado mais em conta também nos itens de limpeza. Nos produtos listados pela pesquisa, a diferença no Blakizi para os demais estabelecimentos chegou a quase R$ 11,00. Já entre os produtos de higiene, o valor oscilou entre R$ 8,67 a R$ 9,67. A Ecomix ficou com o valor mais caro entre os produtos de higiene (R$20,57).

Entre os produtos listados, o preço do açúcar 5 kg da marca Colombo foi encontrado a R$ 14,50 e o Cristal a R$ 13,99. Já erva-mate, bastante consumida pela clientela dos cinco estabelecimentos, foi encontrada por R$ 9,45 o quilo da Gaúcha da Serra, chegando a custar R$ 10,49, a Rei Verde.

Já no setor de mercearia, o quilo da carne de agulha de maior valor foi encontrado por R$ 26,99 e o preço mais baixo custou R$ 20,75 (Carne de Agulha). No hortifruti, o quilo do tomate foi encontrado por R$ 5,99.

Conforme o presidente Marcos Rosse do STIAA, a divulgação dos preços da cesta é um trabalho que a entidade prima para bem informar a categoria e pode servir de base para a comunidade também. A entidade fundada em 5 de Agosto de 1986, em 30 março de 1988 a Associação Sindicato da Alimentação de Alegrete tornou-se Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete. No último dia 30, completou 33 anos de sindicalismo.

A pesquisa teve o auxílio do sindicalista Roni Marteganha, que informou que as planilhas com preços da cesta básica, é uma informação de utilidade pública, que já faz parte da história do STIAA.

Júlio Cesar Santos