Sindicato da Alimentação inicia negociações de reajustes das categorias com data base em junho

Compartilhe















O Sindicato da Indústria da Alimentação de Alegrete iniciou as tratativas com as empresas para negociar o índice de reajuste salarial das categorias de trabalhadores regidos por esse Sindicato aqui em Alegrete.

O índice do INPC dos últimos 12 meses é de 8,9%. A partir desse percentual é que serão negociados os reajustes de trabalhadores do setor de padarias, matadouros, pequenos engenhos e da CAAL.

O Presidente do Sindicato, Marcos Rosse, já está em contato com as empresas na fase de protocolar as reuniões para iniciar as negociações e discutir todas as cláusulas. As que tem Sindicatos em Porto Alegre ele também participa das reuniões, representando os trabalhadores aqui do Município.

Para os que atuam no frigorífico Marfrig a data base será no mês de julho e a negociação é feita direto aqui em Alegrete de acordo com STIAA.

No total, entre todas as categorias que tem sua data base agora em junho, são mais de 1.200 trabalhadores aqui em Alegrete.

Imagem antes da pandemia

Vera Soares Pedroso