IFFar: Campus Alegrete lança Campanha do Agasalho

O IFFar – Campus Alegrete lançou no dia 14, a Campanha do Agasalho 2021. A Campanha do Agasalho é uma das ações da Direção Geral junto à Coordenação de Assistência Estudantil do Campus.

Com o slogan “sua solidariedade aquece quem passa frio”, a ação visa arrecadar roupas, calçados, cobertores e demais itens de inverno, em boas condições de uso, para doação à entidades beneficentes e famílias em situação de vulnerabilidade social nas cidades de Alegrete e Manoel Viana.

A campanha deste ano vai até o dia 25 de junho, visto que a previsão do tempo marca muito frio para os próximos meses. Por não haver expediente presencial no campus, o único ponto de coleta esse ano, em Alegrete, será o Escritório do Instituto Federal Farroupilha, localizado na Rua Venâncio Aires, 822 (esquina com a Rua dos Andradas). Confira os dias e horários que o escritório estará aberto para coleta: segunda (manhã), terça (tarde) e sexta (tarde). Em Manoel Viana, a coleta será feita pela Diretora do Campus, Ana Rita Parizi. Para doar, basta chamar no whatsapp e agendar a coleta: (55) 99644-6570.

Em nota, a instituição reiterou a importância de ações deste tipo e lançou um desafio para comunidade alegretense:

…Sabemos que esse ano, devido à pandemia, a doação fica mais difícil, pois o campus não possui expediente presencial. Mesmo assim, pedimos aos servidores e à comunidade em geral que faça um esforço para fazer a sua doação, pois são muitas as famílias que estão enfrentando dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19.

Nestes dias tristes e preocupantes que estamos passando, a Campanha do Agasalho representa a força da solidariedade e da empatia. Portanto, contamos com a sua colaboração!

Júlio Cesar Santos Fonte: Ascom/Campus Alegrete Foto: reprodução